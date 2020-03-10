الصين تسجل لأول مرة أقل عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في مركز تفشى الفيروس

صرح مسؤول بلجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا في ووهان مركز تفشي المرض المميت، انخفض ليصل إلى أقل من 20 حالة لأول مرة.

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وقال مي فنغ، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 17 حالة جديدة يوم الاثنين، مضيفا أنه لم يتم تسجيل حالات مؤكدة جديدة في المدن المختلفة بالمقاطعة لمدة 5 أيام متتالية.

وذكر المسؤول أن الوضع يواصل التقدم تجاه آفاق جيدة، مشيرا إلى أن البر الرئيسي الصيني باستثناء هوبي لم يشهد حالات جديدة مصابة بالفيروس على مدار 3 أيام.

وتطبق الصين إجراءات دقيقة للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه في أنحاء البلاد، لاستئناف العمل والإنتاج والدراسة تدريجيا، وكذلك الحياة الطبيعية للمواطنين.

وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس كورونا في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

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وأضاف أن الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان قد تم تحقيقها، مضيفا أن تأثير تفشي فيروس كورونا على اقتصاد هوبي لن يستمر على المدى الطويل.

وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

واطلع شي على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

جدير بالذكر أن 80761 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا في الصين، توفى منهم 3136، فيما تماثل 60115 مصابا للشفاء.

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية