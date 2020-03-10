الصين تمنح كوريا الجنوبية أكثر من مليون كمامة لمساعدتها في مكافحة "كورونا"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كنغ شوانغ، أمس الاثنين، إن بلاده خصصت 1.1 مليون كمامة طبية وإمدادات صحية أخرى لكوريا الجنوبية، وستصل الدفعة الأولى منها قريبا.

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وأفاد المتحدث في مؤتمر صحفي بأنه "منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، قدمت كوريا الجنوبية، حكومة وشعبا، دعما ومساعدة كبيرين للصين في مكافحة الوباء، ونحن ممتنون جدا لذلك".

وأضاف أن العديد من الحكومات المحلية والشركات في الصين أعربت أيضا عن تعاطفها ودعمها لسيئول، وقدمت مساعدات في حدود قدراتها.

وأشار إلى أن الصين ترغب في مواصلة تعزيز الاتصالات والتعاون مع كوريا الجنوبية في تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق جهود الوقاية من الوباء ومكافحته.

يذكر أن البيانات اليومية الأخيرة المعلنة في الصين وكوريا الجنوبية عن عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، أظهرت تباطؤا في وتيرة تفشي هذا المرض، ما يبعث على التفاؤل بعض الشيء.

المصدر: وكالات