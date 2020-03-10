أردوغان: تركيا ستستضيف قمة بشأن المهاجرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيستضيف قمة في اسطنبول يوم 17 مارس مع قادة فرنسا وألمانيا، وربما بريطانيا، لمناقشة قضية المهاجرين.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله: "سألتقي ميركل وماكرون الثلاثاء (17 مارس) في إسطنبول، وإن استطاع جونسون الحضور فإن القمة ستكون رباعية".

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل إن تركيا لا تفكر حاليا في إغلاق معابرها الحدودية مع أوروبا، ويتعين على اليونان فتح معابرها.

وأضاف: "على اليونان إدراك أن تعاملها مع طالبي اللجوء المحتشدين على حدودها يعتبر بمثابة جريمة وسنحاسبها على ذلك".

وكانت أنقرة سمحت مؤخرا للمهاجرين المقيمين في الأراضي التركية بعبور حدودها مع اليونان، في خطوة وصفها مراقبون بأنها وسيلة ضغط لأنقرة على الدول الأوروبية لحملها على دعم تركيا في موقفها إزاء الوضع في محافظة إدلب السورية.

وأثار قرار تركيا هذا أزمة جديدة في علاقاتها مع اليونان المجاورة، التي أعلن رئيس وزرائها، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الجمعة الماضي، عن "موت" الاتفاق بشأن الهجرة، الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في العام 2016، للحد من تدفق المهاجرين إلى أراضيه. وواجهت سياسة أنقرة في هذه المسألة انتقادات من قبل قادة الكتلة الأوروبية.

المصدر: رويترز + الأناضول