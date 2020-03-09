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مصدر مطلع: وزير الثقافة الفرنسي مصاب بفيروس كورونا

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مصدر مطلع: وزير الثقافة الفرنسي مصاب بفيروس كورونا
Reuters Gonzalo Fuentes
وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستير
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أصيب وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستير، بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الاثنين، عن مصدر مقرب من الوزير.

وأشار المصدر إلى أن حالة ريستير "جيدة"، موضحا أن الوزير الذي زار البرلمان الوطني مؤخرا، علم أن بعض الأشخاص الذين احتك بهم كانوا مصابين، وخضع للفحص الطبي بشأن كورونا، وظهرت نتائجه إيجابية.

وذكر المصدر نفسه أن وزير الثقافة (46 عاما) لم يلتق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على مدار الأيام الأخيرة.

المصدر: رويترز

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