ترامب حول فيروس كورونا: فكروا في هذه الأرقام!

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإنفلونزا العادية تقتل أشخاصا أكثر بكثير من فيروس كورونا يصل عددهم في بلاده لعشرات الآلاف سنويا، لكن هذا الأمر لا يؤدي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

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وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "في العام الماضي توفي 37 ألف أمريكي بسبب الإنفلونزا العادية. وهذا الرقم يتراوح بين 27 ألفا و70 ألفا سنويا".

وتابع ترامب: "لم يتم إغلاق أي شيء، الحياة والاقتصاد مستمران. مع ذلك، حتى هذه الحظة هناك 546 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا (في الولايات المتحدة) بينها 22 حالة وفاة. فكروا في ذلك!".

وقبل ذلك أشاد ترامب بالعمل الذي قام به كل من نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، وفريق مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القرار الأفضل الذي تم اتخاذه يكمن في حظر السفر من وإلى بعض أماكن العالم، معتبرا ان ذلك أنقذ حياة كثير من الناس.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ حيث انتشر في ديسمبر 2019، وأطلق عليه اسم"COVID-2019"، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهة المرض.

وحتى اليوم السبت، سجلت في العالم 111862 حالة للإصابة بالفيروس، الذي انتشر في أكثر من 90 دولة، ومنها 3893 وفاة أغلبهم في الصين، فيما أعلن عن تعافي نحو 63 ألف شخص من بين المصابين.

المصدر: RT