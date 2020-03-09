تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين ومساعي لغلق الحدود مع الأردن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، منها 5 في مدينة بيت لحم وواحدة في منطقة ارتاح في طولكرم.

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من جهته، قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد إشتيه، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "يجري فحص 137عينة جديدة، توقعاتنا بازدياد الإصابات مع مرور الوقت".

وأعلن إشتيه عن تدشين مستشفى جديد في بيت لحم، معد بشكل كامل، حيث أصبح جاهزا لاستقبال المصابين، مشيرا إلى وجود تنسيق مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، وهذا تنبيه مسبق، لمن هو مضطر للعودة أو الخروج من الوطن.

المصدر: وكالات