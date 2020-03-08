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السلطات الإيطالية: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد

"رويترز": ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في نيويورك الأمريكية إلى 105

أخبار العالم

Reuters
نيويورك
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أعلنت سلطات ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، مساء الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولاية إلى 105 إصابة.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي، إن عدد الأشخاص في ولاية نيويورك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس ارتفع من 89 حالة إلى 105 حتى الآن.

وصرح كومو بوجود 82 حالة في مقاطعة ويستتشستر، وهي إحدى ضواحي مدينة نيويورك.

وقد أعلن كومو يوم السبت، حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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إلى ذلك، ارتفع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا بالصين، إلى 3099 حالة، حيث أفادت اللجنة الحكومية للصحة، بأن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 27 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 44 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80695 إصابة.

وحتى الآن أصاب الفيروس قرابة 107 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر منهم 3648، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا:

المصدر: وكالات

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