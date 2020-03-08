 
مباشر

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بسبب مخاوف من تفشي كورونا

أخبار العالم

إسرائيل تغلق معبر طابا الحدودي مع مصر بسبب مخاوف من تفشي كورونا
Reuters
جندي مصري يقف عند معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neo3

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مصر.. وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا
مصر.. وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

ولفتت الصحيفة إلى أن شركات السياحة الإسرائيلية، تلقت معلومات مفادها أن الحدود البرية مع مصر ستغلق اليوم عند الساعة الخامسة.

من جهة أخرى، أعلن مطار بن غوريون الإسرائيلي، في تل أبيب، إغلاق بوابة دخول المسافرين رقم "1"، وتحويلها إلى البوابة رقم "3"، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.

وكانت إسرائيل سجلت اليوم الأحد، في آخر إحصائية، 25 إصابة بفيروس كورونا، فيما يقبع الآلاف تحت الحجر الصحي المنزلي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا