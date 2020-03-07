مصر.. وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا

قال وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، اليوم السبت، إنه في حالة طلب أهل العلم من وزارة الصحة منع إقامة صلاة الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا، فالمنع هنا جائز.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الدولي الثاني بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، تحت عنوان "بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول"، "أن المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، تقتضي حماية الأنفس".

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وأشار وزير الأوقاف إلى أنه في حالة انتشار أي وباء يعد خطرا على البشرية فيجب اتخاذ ما يلزم لحماية الإنسان.

وتابع أن من ضمن الإجراءات التي يلزم اتخاذها، منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجمعة، لافتا إلى أن ذلك شريطة أن يتبع الرأي الشرعي الرأي العلمي.

وأوضح الوزير أنه لا حاجة حاليا لإلغاء صلاة الجمعة، وأنه لا يجب أن نأخذ صلاة الجمعة دون باقي التجمعات، فعندما ترى الدولة خطرا من التجمعات فإنها تحظرها جميعا بما فيها الجامعات والمدارس ومباريات كرة القدم والمؤتمرات، وصلاة الجمعة واحدة من تلك التجمعات.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن إجراء تحاليل لـ 2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والإنفلونزا، بداية من الشهر الماضي، وأكدت إصابة 15 شخصا.

وقالت الوزيرة إن فحوصات الـ15 حالة ظهرت إيجابية، منها 12 حالة تم اكتشافها يوم الجمعة 6 مارس، حاملة للفيروس، بدون أي أعراض، مشيرة إلى أنهم كانوا على متن إحدى البواخر القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وفي ما يلي آخر الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا في العالم:

المصدر: موقع "المصريون"