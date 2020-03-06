شاهد الباخرة التي تقل 12 راكبا مصابا بكورونا في مصر

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الباخرة "سارة" التي تقل ركابا مصابين بفيروس كورونا، إثر انتقاله لهم من مواطنة أمريكية من أصول تايوانية.

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وكشفت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام مصرية أن الباخرة السياحية تسمى A-Sara وتابعة للشركة السياحية "river ano kiet"، كانت متواجدة بمدينة أسوان وعلى متنها عدد من السياح، وترسو بالقرب من نادي التجديف بكورنيش النيل بمدينة أسوان، ثم تحركت يوم الخميس 5 مارس 2020 في طريقها إلى الأقصر.

كما كشفت المعلومات عن أن الفندق السياحي العائم، يعمل على متنه 74 مصريا من طاقم الباخرة، وتواجد فيه وقت الإصابة 60 عاملا مصريا، وتم سحب عينات عشوائية لـ19 شخصا منهم، وتمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يوما ولم تظهر عليهم أي أعراض، وتم إجراء تحاليل الـ pcr لهم في اليوم الـ14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر بباخرة نيلية قادمة من أسوان للاقصر

تبين ان سائحه تايوانيه نقلت الڤايروس لطاقم الباخره وبعض قاطنيها'



منقول pic.twitter.com/ZMn0Faq8U0 — غـابـر ' (@Ghabir5) March 6, 2020

وأشارت المعلومات إلى أن العاملين بالباخرة معظمهم من مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، وتم احتجاز الباخرة في محافظة الأقصر لاتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة.

شاهد الباخرة التي تقل 12 راكبا مصابا ب#كورونا في مصر https://t.co/QWXuidwCkv — أخبار فايروس كورونا (@Corona_News) March 6, 2020

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية