الكشف عن تفاصيل إصابة أول مصري بفيروس كورونا

كشف مصدر مطلع لبوابة "الأهرام" المصرية، أن المواطن المصري المصاب بفيروس كورونا دخل البلاد منذ 9 أيام، وهو مقيم بالقاهرة.

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وأضاف المصدر أنه تم نقل الحالة منذ ساعتين إلى مستشفى العزل "النجيلة"، بمحافظة مطروح، موضحا أنه جار حصر أعداد المخالطين به، موضحا أن المريض شعر منذ يومين بأعراض فيروس كورونا، الأمر الذي دفعه للتوجه من نفسه إلى مستشفى حميات العباسية ليجري التحاليل الطبية اللازمة، التي كشفت إصابته بالفيروس.

وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: الأهرام