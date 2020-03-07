اليابان.. وفاة سابع مصاب بكورونا من ركاب سفينة Diamond Princess السياحية

توفي شخص آخر في اليابان من ركاب سفينة Diamond Princess السياحية، بؤرة تفشي هذا الفيروس عبر البلاد، حسبما أفادت صحيفة "أساخي" اليابانية، اليوم السبت.

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وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة المصاب وهو مواطن أجنبي، رفعت عدد الموتى من ركاب السفينة بسبب كورونا إلى 7 وإجمالي عدد ضحايا الفيروس في اليابان إلى 13.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة اليابانية لاحقا أن الرجل المتوفي كان من مواطني هونغ كونغ.

ووردت سابقا تقارير أفادت بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في اليابان بلغ 1139، ومعظمهم (696 شخصا) هم ركاب سفينة Diamond Princess وأفراد طاقمها.

وكانت السفينة انطلقت من ميناء يوكوهاما في 20 يناير وعادت إليه في 3 فبراير الجاري. ووضعتها السلطات اليابانية في حجر صحي لمدة أسبوعين بعد العثور على مواطن صيني مصاب بكورونا كان على متنها وغادرها في هونغ كونغ. وكان على متن السفينة 3711 شخصا من بينهم 2666 سائحا وطاقم مكون من 1045 شخصا.

وفي اليابان نفسها، تم تأكيد 429 حالة إصابة، بينها 61 حالة حرجة. وتم وضع جميع الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في مستشفيات، حيث تعافى منهم حتى الآن 311 شخصا.

المصدر: نوفوستي