شركة يابانية تبدأ بتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"

أعلنت شركة الأدوية اليابانية "أن جيس"، الخميس، عن قيامها، بالتعاون مع جامعة أوساكا، بتطوير لقاح للحمض النووي ضد الفيروس التاجي الجديد "كوفيد- 19".

وجاء في بيان صحفي صدر عن الشركة، بهذا الصدد، أنه يمكن صنع مثل هذا اللقاح في فترة زمنية أقل مقارنةً بلقاح يتم تطويره من بروتين فيروسي، دون استخدام مسببات الأمراض الخطيرة​​​.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن أعلنت بأن روسيا تقوم أيضاً بتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي في خمسة محاور، ويبلغ إجمالي عدد الخيارات 13 خيارا.

ووفقا لما ذكرته قناة "فوجي" التلفزيونية، فإن عدد المصابين بالفيروس التاجي كورونا "كوفيد-19"، بلغ في اليابان 1038 شخصاً، وتم يوم أمس الأربعاء، الكشف عن 35 حالة جديدة، وهو رقم قياسي منذ لحظة الكشف عن أول المصابين بهذا الفيروس.

المصدر: سبوتنيك