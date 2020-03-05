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نتنياهو يرد لليبرمان اتهامه له بـ"الكذب"

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نتنياهو يرد لليبرمان اتهامه له بـ
Reuters Amir Cohen
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، على تصريح لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اتهمه فيه بالكذب.

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر"، مخاطبا ليبرمان: "هل أنت مجرد كاذب أم أن لك دافعا خفيا؟".

وكرر نتنياهو حرفيا التغريدة التي نشرها، سابقا الخميس، ليبرمان على صفحته في الموقع نفسه، وهو يتهم نتنياهو بتشبثه بمنصبه رغم تلقيه اتهامات بارتكاب جرائم.

المصدر: RT

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