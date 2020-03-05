نتنياهو يرد لليبرمان اتهامه له بـ"الكذب"

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، على تصريح لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اتهمه فيه بالكذب.

ליברמן, האם אתה סתם שקרן שאין לו מילה או שיש לך גם מניע נסתר? pic.twitter.com/5yYsigkKyT — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 5, 2020

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر"، مخاطبا ليبرمان: "هل أنت مجرد كاذب أم أن لك دافعا خفيا؟".

وكرر نتنياهو حرفيا التغريدة التي نشرها، سابقا الخميس، ليبرمان على صفحته في الموقع نفسه، وهو يتهم نتنياهو بتشبثه بمنصبه رغم تلقيه اتهامات بارتكاب جرائم.

المصدر: RT