ليبرمان لنتنياهو: "هل أنت مجرد كاذب أم أن لك دافعا خفيا؟"

هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب بقائه في منصبه على الرغم من توجيه اتهامات ضده من قبل الأجهزة القضائية.

وكتب ليبرمان في تغريدة على "تويتر"، مخاطبا نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، هل أنت مجرد كاذب أم أن لك دافعا خفيا؟".

وأشار رئيس الحزب، الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى القانون الذي مرره نتنياهو، عام 2008 ضد إيهود أولمرت (رئيس الحكومة آنذاك)، والذي ينص أنه يمنع على رئيس وزراء موجه له لوائح اتهام أن يبقى في منصبه.

وأخبر ليبرمان، اليوم الخميس، بأنه ينوي دعم مشروع قانون من شأنه أن يحجب رئاسة الحكومة عن سياسي وجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم جنائية.

وأواخر يناير الماضي، قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، لوائح اتهام ضد نتنياهو، وذلك في ثلاث قضايا جنائية تم فتحها في حقه، هي "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000". وهي ملفات يتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفي نتنياهو كل الاتهامات الموجهة إليه، معلنا أن الهدف منها هو إبعاده من منصب رئيس الحكومة.

المصدر: RT