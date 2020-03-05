سويسرا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت الشرطة في سويسرا، الخميس، وفاة امرأة في الرابعة والسبعين من عمرها في غرب البلاد بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي أول حالة وفاة تسجل في سويسرا جراء انتشار الفيروس.

وقالت الشرطة إن المرأة دخلت المستشفى في كانتون فود منذ يوم الثلاثاء، مضيفة أن وضعها كان شديدة الخطورة وتعاني من مرض مزمن.

ووفق ما ذكرت وكالة "سويس إنفو"، فإن سويسرا تعتبر حاليا من ضمن الدول العشر الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث ناهز عدد حالات الإصابة المسجلة فيها المئة.

وأعلن المكتب الفدرالي للصحة العامة، أمس الأربعاء، أن ما يقرب من 100 شخص قد ثبت حملهم لفيروس كورونا المستجد، تأكدت منها 54 حالة، فيما لا زالت 39 حالة أخرى قيد الفحص.

وقال دانيال كوخ من المكتب السويسري الفدرالي للصحة العامة في مؤتمر صحفي إن "الوضع خطير ويصبح أكثر خطورة".

المصدر: رويترز+ سويس إنفو