اليونان: الشرطة التركية تدفع المهاجرين نحو الحدود بالغاز المسيل للدموع

نشرت اليونان تسجيلا مصورا، قالت إنه "يظهر شرطة مكافحة الشغب التركية وهي تطلق الغاز المسيل للدموع عند معبر كاستانيي الحدودي، لترحيل المهاجرين إلى أوروبا".

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وأظهر المقطع، صفا من قوات الأمن التركية يلقي 4 من أفرادها عبوات الغاز المسيل للدموع نحو الأراضي اليونانية، فيما لم يتسن التحقق من صحة المقطع.

بدوره أكد مسؤول أمني يوناني، أن "شرطة مكافحة الشغب التركية كانت تطلق الغاز بهدف إبعاد القوات اليونانية على الجانب الآخر من الحدود لتسهيل اختراق المهاجرين للحدود واستفزاز الجانب اليوناني".

وقال مسؤول أمني تركي: "الشرطة التركية كانت ترد بالغاز المسيل للدموع على إطلاق الشرطة اليونانية الرصاص على المهاجرين.. لم تستهدف الشرطة المهاجرين قط، وإنما كانت تحاول حمايتهم من النيران اليونانية".

ونفت اليونان مرارا الإيحاء بأنها تطلق النار على المهاجرين، كما رفضت ما رددته تركيا من أن قواتها قتلت ما يصل إلى 4 مهاجرين في الأيام القليلة الماضية، ووصفت ذلك بأنه "نبأ كاذب"، فيما تتهم أثينا أنقرة باستفزاز المهاجرين عن عمد لدفعهم لعبور الحدود إلى اليونان.

المصدر: رويترز