تركيا تتهم القوات اليونانية بقتل مهاجر جديد وإصابة آخرين على الحدود وأثينا تنفي

أعلنت سلطات ولاية أدرنة التركية مقتل مهاجر وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليونانيين الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على المهاجرين.

وأكدت وكالة "الأناضول" أن الجيش اليوناني أطلق النار على مهاجرين غير نظاميين كانوا ينتظرون قرب المنطقة الحدودية العازلة بين تركيا واليونان من أجل التوجه إلى أوروبا، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح، وتم نقلهم إلى المشافي بسيارات الإسعاف.

اصابة مهاجرين بجروح بنيران الجيش اليوناني

عندما كانوا ينتظرون قرب المنطقة الحدودية العازلة بين تركيا واليونانhttps://t.co/T9wDcvMsqm — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 4, 2020

وذكر وزير الداخلية التركي في وقت سابق اليوم، أن 135 ألفا و844 مهاجرا غير نظامي عبروا الأراضي التركية من ولاية أدرنة إلى اليونان حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

من جهتها، نفت أثينا صحة المزاعم عن سقوط ضحايا بين المهاجرين برصاص قواتها، واتهمت تركيا بتلفيق أخبار كاذبة.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "الجانب التركي يفبرك وينشر أخبارا مزيفة تستهدف اليونان. لقد لفقوا اليوم كذبة أخرى تدعي سقوط جرحى وقتيل بين المهاجرين بنيران يونانية. أنفي ذلك بشكل قاطع".

وأضاف المتحدث أن المهاجرين يستخدمون قنابل غاز مسيل للدموع من ترسانة الجيش التركي ضد القوات اليونانية.

وكان الجيش اليوناني قد انتشر الاثنين بالقرب من بلدة كاستانيز الحدودية مع تركيا، حيث حاول المهاجرون واللاجئون عبور الحدود للوصول إلى أوروبا بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمامهم للمغادرة.

المصدر: وكالات