فيروس كورونا يخرج مارة في عاصمتين عن طورهم!

خشية من الإصابة بعدوى كورونا، تعرض طالب من سنغافورة للضرب بأيدي مارة في العاصمة البريطانية لندن، كما تعرض للضرب أيضا شخص آخر من كوريا الجنوبية في العاصمة الأردنية عمان.

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وروى الطالب السنغافوري جوناثان موك على صفحته في موقع "فيسبوك" أنه فيما كان يسير في شارع مزدحم بلندن، سمع أحد المارة وهو يتحدث عن فيروس كورونا، وحين تلفت، بادره أحدهم ناهرا إياه بقوله: "لا تجرؤ على النظر إلي".

وقص أن عدة شبان وفتاة انهالوا عليه مباشرة بالضرب المبرح، وأصابوه بكدمات في وجهه، وفروا من المكان قبل حضور رجال الشرطة.

أما في الأردن، فألقت السلطات القبض على 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على شخص يحمل الجنسية الكورية الجنوبية بإحدى مناطق العاصمة الأردنية عمان.

وأفاد متحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بأن الأشخاص الثلاثة اعتدوا على الكوري الجنوبي، الذي يعمل منذ مدة في البلاد في مجال تطوير الأطراف الاصطناعية، لاعتقادهم بأنه مصدر للعدوى بفيروس كورونا!

وفي حادثة أخرى جرت يوم 2 مارس، أصاب الذعر والتوتر مضيفات في رحلة جوية منطلقة من سنغافورة إلى لندن، لاشتباههم في طالبة بريطانية تدعى جوليا فالنتين وتبلغ من العمر 23 عاما بأنها مصابة بكورونا لأنها بدت شاحبة وطلبت دواء لخفض الحرارة.

وعندها، أجبر طاقم الطائرة الشابة على ارتداء القناع الطبي، وأبعدوا الركاب من حولها، وقاموا بقياس حرارتها كل نصف ساعة.

المصدر: وكالات