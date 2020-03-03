"الطاقة الذرية" تنتقد منع إيران خبراءها من دخول موقعين نوويين

انتقدت وكالة الطاقة الذرية، رفض إيران السماح بدخول موقعين غير معلنين على أراضيها، والردود الضبابية على استفسارات الوكالة بشأن الأنشطة الإيرانية السابقة هناك.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت الاثنين، عن أن الوكالة تعتزم إصدار تقرير ثان إضافة إلى تقريرها ربع السنوي بشأن أنشطة إيران النووية وتوبيخ طهران لعدم سماحها لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع أو أكثر من المواقع التي تهتم الوكالة بدخولها.

وقال التقرير الثاني للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لم تسمح إيران بدخول الوكالة موقعين.. ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بما يمكن أن يكون مواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة".

وأضاف التقرير السري الذي اطلعت عليه "رويترز" "يدعو المدير العام للوكالة، إيران إلى التعاون الكامل فورا مع الوكالة بما في ذلك السماح بدخول المواقع المحددة على وجه السرعة".

وأشار إلى أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "لن تعترف بأي زعم عن أنشطة سابقة ولا تعتبر نفسها ملتزمة بالرد على مثل هذه المزاعم".

المصدر: رويترز