الولايات المتحدة تعلن اكتشاف كورونا لدى زوجين قادمين من مصر

أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن حالتين بينهم تعودان لزوجين سافرا إلى مصر مؤخرا.

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وقالت إدارة الصحة العامة لمقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بيان نشر اليوم، إنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة سانتا كلارا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات الجديدة في المقاطعة إلى سبع حالات.

UPDATE: Three new cases of COVID-19 in Santa Clara County. An increase in cases is not unexpected.



People need to take action to help slow down the spread of the disease. For individuals, the recommendations are simple, but very important: https://t.co/1BSv6oxKZI — Healthy SCC (@HealthySCC) March 2, 2020

NEW: Santa Clara County reports 3 new cases of #COVID19US Sunday afternoon; 5th case is an adult woman, 6th & 7th cases are a husband & wife who traveled recently to Egypt. @HealthySCC#abc7now — David Louie (@abc7david) March 2, 2020

وأضافت الإدارة، أن الإصابات الثلاث هي لامرأة مصابة بأمراض صحية مزمنة، ولزوجين سافرا مؤخرا إلى مصر، وكلاهما في المستشفى.

وأشارت إلى أن الزيادة في الحالات كانت غير متوقعة، مشددة على أنها تعمل على تحديد الأشخاص، الذين كانوا على اتصال بالمصابين للحد من انتشار الفيروس.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل بلغ في الولايات المتحدة 87 إصابة، توفي منهم حالتان، وتزامنت الزيادة مع إعلان واشنطن تشديد الإجراءات لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه تقرر فحص المسافرين القادمين من دول تعاني من معدل مرتفع في انتشار الفيروس قبل ركوبهم الطائرات، ولدى وصولهم إلى الأراضي الأمريكية.

المصدر: وكالات