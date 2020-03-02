طوكيو: صواريخ كوريا الشمالية لم تصل إلينا!

أعلنت طوكيو عدم وجود أدلة على أن صاروخي كوريا الشمالية اللذين أطلقا اليوم، قد بلغا أراضي البلاد أو مياهها الاقتصادية.

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وأكدت وزارة الدفاع اليابانية، أن لا أدلة لديها على أن الصاروخين المجهولين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية اليوم الاثنين، قد وصلا إلى الأراضي اليابانية أو منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأُعلن في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولي الطراز من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان، في تجربة صاروخية هي الأولى في العام الجاري، في حين أن بيونغ يانغ كانت قد أجرت العام الماضي 13 تجربة صاروخية.

المصدر: إنترفاكس