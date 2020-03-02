كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجهولين من ساحلها الشرقي!

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مجهولين قبالة الساحل الشرقي في البحر اليوم الاثنين، فيما يعتقد أنها أول تجربة صاروخية في البلاد منذ 28 نوفمبر.

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وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الصاروخين أطلقا من مدينة وونسان على السواحل الشرقية، وهو الموقع الذي أطلقت منه بيونغ يانغ سلسلة من الصواريخ قصيرة المدى.

AFP

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن نوعية الصاروخين، لكنها قالت إنها تراقب أي عمليات إطلاق إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يظهر منذ فترة ليست بالقصيرة، وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، نشرت يوم الجمعة الماضي صورة يظهر فيها وهو يشاهد مناورات عسكرية والكمامات تغطي وجوه جنوده.

المصدر: رويترز