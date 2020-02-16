زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا للمرة الأولى منذ تفشي "كورونا"

أطل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، علنا للمرة الأولى منذ 22 يوما موعد انتشار فيروس "كورونا"، وذلك لزيارة ضريح قومي وإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل كيم جون إيل.

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وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت، أن كيم جون أون، زار تمثال الزعيم الراحل كيم في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 يناير الماضي.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي حالات إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوما، مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد الالتزام بالقواعد "بدون قيد أو شرط".

وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم الذي يوافق 16 فبراير من كل عام، وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم، بأن السلطات في بيونغ يانغ قامت بتمديد الفترة الزمنية التي يظل بموجبها المواطنون والأجانب تحت الحجر الصحي لمدة 30 يوما، في الوقت الذي اتخذت فيه إجراءات طواريء لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ووافقت الجمعية الشعبية العليا في البلاد (البرلمان) على هذا القرار.

المصدر: "رويترز"