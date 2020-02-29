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ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ من اليوم

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ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ من اليوم
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير.

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وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.

وأعلن ترامب أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة "طالبان" في وقت ليس ببعيد.

المصدر: وكالات

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