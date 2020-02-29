 
مباشر

ترامب: سأجتمع شخصيا مع قادة "طالبان"

أخبار العالم

ترامب: سأجتمع شخصيا مع قادة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nd1d

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع شخصيا مع قادة في حركة "طالبان" في وقت ليس ببعيد.

إقرأ المزيد
واشنطن وطالبان توقعان اتفاق سلام في الدوحة
واشنطن وطالبان توقعان اتفاق سلام في الدوحة

وفي تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، عبر ترامب عن ثقته بنجاح المفاوضات بين "طالبان" وواشنطن في نهاية المطاف، مضيفا: "الجميع سئموا الحرب".

وأضاف: "أؤمن بأن طالبان ترغب في أن تفعل شيئا يؤكد أننا لم نضيع الوقت هدرا".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعيد قواتها إلى أفغانستان "بسرعة إذا حدث شيء سيء"، مضيفا: "آمل بأن ذلك لن يكون ضروريا".   

وتابع قائلا إن واشنطن أطلعت الأمم المتحدة وحلف الناتو على الاتفاق مع "طالبان"، وأن 29 دولة كانت منخرطة في المفاوضات التي أدت إلى توقيعه اليوم.

ودعا ترامب دول جوار أفغانستان إلى الإسهام في إحلال الاستقرار فيها.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان. وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا