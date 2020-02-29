مسؤول سابق في إدارة ترامب: الاتفاق مع "طالبان" طريق لانهيار الدولة وحرب جديدة في أفغانستان

اعتبر المبعوث الأمريكي السابق لدى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك، أن الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة "طالبان"، لن يحل السلام في أفغانستان، بل سيؤدي إلى حرب جديدة هناك.

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وعبر ماكغورك عن شكوكه في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر" اليوم السبت، حيث قال: "نأمل جميعنا أن الاتفاق سيفضي إلى نتيجة بطريقة أو بأخرى. يجب ألا يموت الأمريكيون في أفغانستان.. لكن إذا نظرنا في نص الوثيقة، يبدو أن الاتفاق لا ينهي الحرب بل يزرع بذور حرب جديدة، وهو يثير القلق. أتمنى أن أكون مخطئا".

وأضاف ماكغورك أن الوثيقة التي تقدمها إدارة دونالد ترامب كجزء من "اتفاق تاريخي"، "تعطي "طالبان" في حقيقة الأمر معظم ما كانت تطمح إليه دائما".

وأشار إلى أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بموجب الاتفاق سيكون "أكثر شمولا مما تم الإعلان عنه، إذ أنه يقضي بسحب كلي لجميع القوات الأمريكية وقوات الناتو في غضون 14 شهرا".

The withdrawal provisions in this Afghanistan agreement seem far more comprehensive than advertised. It’s a TOTAL withdrawal of ALL American and NATO forces within 14 months. That would likely produce a gradual collapse of the state, civil war, and the Taliban back in Kabul. pic.twitter.com/VRHRk2dXsC — Brett McGurk (@brett_mcgurk) February 29, 2020

واعتبر ماكغورك أن الانسحاب التام قد يسفر عن "انهيار تدريجي للدولة في أفغانستان واشتعال حرب أهلية وعودة "طالبان" إلى كابل".

وينص الاتفاق الموقع بين "طالبان" والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة السبت، على انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا مقابل تقديم "طالبان" ضمانات أمنية لواشنطن.

المصدر: RT