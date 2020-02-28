بومبيو يشيد بانخفاض العنف في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده سجلت انخفاضا كبيرا في حدة العنف بأفغانستان خلال الأيام الستة الماضية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب كي ترى ما إذا كانت إيران تعمل على تقويض جهود إقرار السلام والمصالحة في أفغانستان".

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وجاء إعلان بومبيو قبل يوم من موعد توقيع واشنطن اتفاق هدنة مع حركة "طالبان"، يضمن انسحاب القوات الأمريكية.

وأكد البيت الأبيض أن بومبيو سيحضر مراسم التوقيع.

ويقضى الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، ببدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية وقوات التحالف وأن تبدأ طالبان الحوار مع الحكومة الأفغانية والجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في البلاد، لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة في أفغانستان ما بعد الحرب.

المصدر: رويترز