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بومبيو يفرض شرطا على "طالبان" لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان

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بومبيو يفرض شرطا على
Reuters / Erin Scott
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن توقع على اتفاق لتقليص حجم قواتها في أفغانستان إلا إذا نجح اتفاق "خفض العنف" مع حركة "طالبان".

وأضاف بومبيو "فقط في حالة نجاحه (اتفاق خفض العنف) ستوقع الولايات المتحدة على اتفاق مع طالبان في 29 فبراير، يتضمن انسحاب القوات الأمريكية وبدء المفاوضات".

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اتفاق في أفغانستان على خفض العنف لـ7 أيام
اتفاق في أفغانستان على خفض العنف لـ7 أيام

وكانت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" اتفقتا على "خفض العنف" في أفغانستان لمدة 7 أيام، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق بينهما قد يؤدي إلى سحب آلاف العسكريين الأمريكيين من البلاد.

وبدأ الأفغان تطبيق هدنة لوقف أعمال العنف انطلقت يوم السبت 22 فبراير على أن تستمر لأسبوع كامل، وتشكل شرطا مسبقا لتوقيع اتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان"، إلا أن اشتباكات بين مسلحي حركة "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية وقعت في عدة مناطق بأفغانستان، وذلك بعد يوم من إعلان أسبوع "لخفض العنف".

وأعلنت السلطات الأفغانية أن عناصر "طالبان" هاجموا قوات الأمن في ولاية بلخ، شمال البلاد، كما أكدت "طالبان" شنها الهجوم، مشيرة إلى أن قافلة للقوات الأفغانية دخلت منطقة تسيطر عليها الحركة.

المصدر: وكالات

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