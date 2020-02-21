اتفاق في أفغانستان على خفض العنف لـ7 أيام

أفاد مسؤول أفغاني كبير، اليوم الجمعة، بأن القوات الأفغانية والدولية وحركة طالبان ستلتزم بخفض العنف في أفغانستان لسبعة أيام، اعتبارا من منتصف ليلة اليوم.

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وقال المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني لـ"رويترز": "استنادا إلى الخطة، سيبدأ خفض العنف بين طالبان وقوات الأمن الدولية والأفغانية لمدة أسبوع".

ولم يتسن الاتصال بأحد من المسؤولين الأمريكيين أو بالمتحدث باسم طالبان للتعليق على ما أعلنه هذا المسؤول الأفغاني.

المصدر: وكالات