المبعوث الأمريكي يبحث اتفاق طالبان مع الرئيس الأفغاني

بحث المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء، اتفاقا أمريكيا مع حركة طالبان لوقف العنف لأسبوع.

وعقد اللقاء، بعد يوم من إعلان فوز غني بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

ونقل بيان أصدره قصر الرئاسة الأفغانية عن غني قوله لخليل زاد إنه أجرى لقاءات ناجحة مع زعماء محليين، بشأن كيفية تعامل الحكومة الأفغانية مع عملية السلام.

وقال البيان إن خليل زاد، الذي قاد المحادثات مع طالبان بشأن اتفاق انسحاب القوات الأمريكية، أطلع غني على الخطوات التي ستتخذ بعد دخول اتفاق وقف العنف حيز التنفيذ.

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ولم يتطرق البيان، الذي صدر عقب اجتماع خليل زاد وغني، إلى إعادة انتخاب الرئيس الأفغاني التي يطعن بها عدد من المعارضين السياسيين للرئيس، كما لم تهنئ الولايات المتحدة غني رسميا حتى الآن على إعادة انتخابه.

وجرى التوصل إلى الاتفاق الأمريكي مع طالبان في مفاوضات مطولة بالعاصمة القطرية الدوحة، وأعلن عنه يوم الجمعة عقب اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مع الرئيس الأفغاني في ميونيخ.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني أمس الثلاثاء إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال خمسة أيام، وذلك رغم استمرار الاشتباكات بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك