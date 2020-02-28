كورونا.. الصحة الإيرانية تنفي تقريرا عن وفاة 210 أشخاص

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان، صحة تقرير بثته "بي.بي.سي" بالفارسية، وأكد أن 210 أشخاص على الأقل قتلوا بفيروس كورونا في إيران، فيما عدد الضحايا الحقيقي 34 فقط.

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وكانت محطة "بي.بي.سي" قالت في وقت سابق من اليوم الجمعة نقلا عن مصادر طبية، "إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عدة مدن إيرانية جراء فيروس كورونا حتى الليلة الماضية".

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالإرشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي العدوى.

المصدر: وكالات