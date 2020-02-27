 
مباشر
عاجل
أردوغان: سير الأحداث في إدلب السورية بدأ يتغير لصالحنا

الصين تستعد لإرسال "جيش" من 100 ألف بطة إلى باكستان

أخبار العالم

الصين تستعد لإرسال
Reuters
البط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ncgl

تستعد الصين لإرسال "جيش" مكون من 100 ألف بطة إلى باكستان المجاورة لمحاربة مجموعة من آفات أكلة المحاصيل التي تهدد الأمن الغذائي الإقليمي.

إقرأ المزيد
أسوأ هجوم للجراد منذ عشرات السنين يطال دولا عربية
أسوأ هجوم للجراد منذ عشرات السنين يطال دولا عربية

وحسب السلطات الصينية فإنه من المتوقع أن يتم إرسال "الجيش" في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام لمكافحة تفشي الجراد الصحراوي، وفقا لما قاله لو ليزهي، الباحث الكبير في أكاديمية تشجيانغ للعلوم الزراعية.

وقال لو المسؤول عن المشروع إن البط من "الأسلحة البيولوجية" ويمكن أن يكون أكثر فعالية من المبيدات الحشرية.

وكشف لو عن نتائج تجارب لاختبار قدرات البحث والافتراس للبط مؤكدا: "بطة واحدة يمكنها أكل أكثر من 200 من الجراد يوميا".

وكانت الصين قد اعتمدت على تلك التقنية قبل عقدين لمكافحة اجتياح مماثل في إقليم شينغ يانغ، شمال غربي الصين، وأثبتت فعاليتها في القضاء على الجراد.

وتعد الاستعانة بالبط أقل تكلفة ماديا وضررا على البيئة من استخدام المبيدات الحشرية.

المصدر: bloomberg

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا