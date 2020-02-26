جورجيا توقف النقل الجوي والبري مع إيران بعد أول إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجورجية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وقررت الحكومة تعليق الرحلات الجوية والنقل البري مع إيران لمدة أسبوعين لمنع انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة يكاترينا تيكارادزه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "تم الكشف عن الفيروس لدى مواطن جورجي عائد من إيران عبر أذربيجان".

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وأكدت الوزيرة نقل المصاب إلى مستشفى خاص بالأمراض المعدية، مشيرة إلى أن احتمال انتشار الفيروس في البلاد ضئيل جدا، حيث تم نقل المواطن إلى المستشفى بعد عبوره الحدود مباشرة.

وأعربت عن ثقتها بأن جورجيا قادرة على التصدي للفيروس.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء غيورغي غاخاريا في بيان، أنه قرر بعد اجتماع طارئ مع الفريق التنسيقي تعليق الرحلات الجوية بالإضافة إلى النقل البري مع إيران، مشيرا إلى أن تبيليسي أبلغت الجانب الإيراني بذلك.

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 81 ألف شخص، نحو 3 آلاف منهم خارج الصين. وقد تم تسجيل أكثر من 2.7 حالة وفاة بسبب الفيروس حول العالم، بينما شفي من المرض نحو 30 ألف مصاب.

المصدر: وكالات