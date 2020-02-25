ترامب يشيد بمودي ويصفه بـ"الزعيم الاستثنائي"

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، واصفا إياه بأنه "زعيم استثنائي"، وذلك في خطاب ألقاه أمام تجمع ضخم بمدينة أحمد آباد ضم أكثر من مئة ألف شخص.

وأعرب الرئيس الأمريكي، الذي بدأ أمس الاثنين أول زيارة له إلى الهند، التي تضم 1.3 مليار نسمة، عن شكره لرئيس الوزراء الهندي على "الاستقبال الرائع" الذي لقيه.

وقال ترامب من منصة أكبر ملعب للكريكت في العالم في أحمد أباد بولاية غوجارات غربي الهند، إن "أمريكا تحب الهند. أمريكا تحترم الهند، وستكون دائما صديقة وفية ومخلصة للشعب الهندي".

وأشاد ترامب ومودي بالعلاقات بين البلدين، مشددين على العلاقات الشخصية الجيدة بينهما، على الرغم من الخلافات التجارية بين البلدين بسبب السياسة الحمائية التي يتبناها كل منهما.

بدوره أكد مودي أن "العلاقات بين الهند والولايات المتحدة لم تعد مجرد شراكة كغيرها من الشراكات. إنها علاقة أعمق وأكبر بكثير".

وأقام مودي التجمع تحت شعار "تحية لترامب" ردا على مهرجان مماثل أقامه الرئيس الأمريكي له في هيوستن بولاية تكساس في سبتمبر الماضي وحمل اسم "هاودي مودي" (تحية لمودي باللهجة المحلية).

المصدر: أ ف ب