"كورونا" يدفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تقليص تدريباتهما العسكرية المشتركة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ونظيره الكوري الجنوبي، جيونغ كيونغ-دوو، أن بلديهما يدرسان إمكانية تخفيض مستوى التدريبات العسكرية المشتركة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده إسبر ونظيره من كوريا الجنوبية في البنتاغون، أمس الاثنين.

وأضاف إسبر: "إنني متأكد من أننا سنظل مستعدين تماما للتعامل مع أي تهديدات سنواجهها معا".

بدوره، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن الوضع في بلاده "خطير بسبب فيروس كورونا"، مضيفا أن القيادة العسكرية للبلدين "ستتخذ القرار الصحيح وبتنسيق وثيق" فيما يتعلق بالتدريبات.

وأكد جيونغ كيونغ-دوو تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بين أفراد الجيش الكوري الجنوبي.

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يأتي ذلك في وقت رفعت فيه القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، مستوى الخطر للجنود والمرافقين إلى المستوى "المرتفع" بدلا من "المتوسط" بعد أن سجلت أول إصابة بالفيروس لدى امرأة من عائلة أحد الجنود الأمريكيين بالبلاد والبالغ عددهم حوالي 28 ألف عسكري.

المصدر: "سي إن إن"