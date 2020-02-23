إيران.. هزة أرضية تثير هلع سكان محافظة أذربيجان الغربية (فيديو)

ضرب زلزال جديد بقوة 5.9 على مقياس ريختر، اليوم الأحد، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وهو يعد الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.

وقال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمالي غربي إيران، مركز وقوع الزلزال، إن 43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار المادية ما بين 10% إلى 100%، ولم يسجل مقتل أي شخص جراء الزلزال لكن هناك تقارير عن إصابات.

وأضاف أن الزلزال الجديد ضرب منطقة جبلية وأدى إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن عدد من المدن في محافظة أذربيجان الغربية.

هذا، ووثق مقطع فيديو حالة الهلع التي أصابت سكان المنطقة.

وقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر في وقت سابق من يوم الأحد، في شمال غربي إيران، وكان على عمق 6 كم، في المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران.

المصدر: RT