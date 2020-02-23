مصير طهران قد يشبه مصير ووهان الصينية في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بـ"كورونا"

أعلن رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران، محسن هاشمي، أنه سيتم فرض حجر صحي على مدينة طهران في حال ارتفاع عدد المصابين فيها بفيروس "كورونا".

وبدأت اليوم الأحد، السلطات الإيرانية بتعقيم قطارات الأنفاق في مدينة أصفهان، تخوفا من انتقال فيروس "كورونا" إلى هذه المدينة، التي لم يعلن فيها حتى الآن تسجيل أي إصابة.

كذلك أعلن مدير المتاحف الإيرانية إغلاق جميع المتاحف في 9 مدن بما فيها العاصمة طهران تخوفا من تفشي فيروس "كورونا".

وبالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" في إيران، حيث توفي حتى الآن 6 أشخاص وتم تسجيل نحو 30 إصابة، قررت السلطات الإيرانية إغلاق كل الجامعات والكليات في عدد من محافظات البلاد.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الايراني اجتماعا مغلقا يوم غد الاثنين بحضور وزير الصحة سعيد نمكي لبحث انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقد كانت مدينة ووهان في الصين أول بؤرة انتشر فيها فيروس "كورونا" قبل أن تنتقل العدوى إلى مناطق أخرى في الصين ومن ثم إلى عشرات الدول الأخرى، حاصدا يوميا مزيدا من الأرواح.

ورغم فرض السلطات الصينية الحجر الصحي على سكان مدينة ووهان التي تحولت إلى مدينة أشباح بشوارعها الفارغة، لم يحد ذلك من ارتفاع عدد المصابين وحالات الوفاة فيها.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، في آخر إحصائية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس"كورونا" المستجد داخل البلاد بنهاية يوم أمس السبت، إلى 2442 شخصا، والإصابات المؤكدة إلى 76936.

المصدر: RT + وكالات