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كيف حمت إيران خامنئي من "كورونا"؟

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كيف حمت إيران خامنئي من
Reuters
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران
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اتخذت إدارة مقر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، مجموعة إجراءات احترازية لحماية المرشد من الإصابة بفيروس "كورونا".

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وأعلنت إدارة مقر المرشد، الجمعة، أنها أجرت تحليل فيروس "كورونا"  للمصورين والصحفيين الذين شاركوا في تغطية إدلاء خامنئي بصوته في الانتخابات البرلمانية الإيرانية صباح اليوم الجمعة.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في جنوب غربي طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور إنه تم "تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في إيران، اثنتان في مدينة قم والثالثة في مدينة أراك".

وتوفي شخصان إثر إصابتهما  بفيروس "كورونا" الأربعاء الماضي، في مدينة قم جنوب غربي العاصمة.

المصدر: RT

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