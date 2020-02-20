إيران تعطل المدارس والجامعات غرب العاصمة بعد حالتي الوفاة بـ"كورونا"

أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس والجامعات، اليوم الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران.، تجنبا لانتشار العدوى، وذلك بعد وفاة شخصين مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في تلك المدينة.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، قيانوش جيهانبور، في تغريدة على تويتر، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحي بعد شكواهما من التهاب رئوي.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط البلاد)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي، وأسفر حتى الآن عن وفاة 2118 شخصا في الصين وإصابة الآلاف، فضلا عن عشرات الإصابات في عدد من دول العالم.

المصدر: وكالات