 
مباشر

الإيرانيون ينتخبون برلمانهم الجديد

أخبار العالم

الإيرانيون ينتخبون برلمانهم الجديد
Reuters
الانتخابات البرلمانية الإيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nb4t

بدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة اليوم الجمعة في معظم أنحاء إيران، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (مجلس الشورى).

وقال مراسلنا إن الانتخابات تجري في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وتتزامن انتخابات البرلمان مع انتخابات نصفية في مجلس خبراء القيادة في أقاليم طهران وفارس وقم وخراسان الشمالي وخراسان الرضوي.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته صباح اليوم ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، منوها بأن "يوم الانتخابات هو عيد وطني نباركه لشعبنا .. الانتخابات ضمان لمصالح إيران الوطنية.. أدعو الجميع إلى اختيار المرشحين الذين يريدون وأن يقوموا بذلك في الساعات الأولى" لعملية التصويت.

وأكد خامنئي أن المشاركة في الانتخابات "واجب شرعي" وعلى كل من يريد تأمين مصالح إيران أن يشارك فيها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الإمبراطورية إلى الجحيم