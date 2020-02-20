إغلاق محطة مترو في طهران بعد الاشتباه في إصابة سائح بـ"كورونا"

أغلقت السلطات الإيرانية محطة مترو جنوب العاصمة طهران، إثر رصد حالة لسائح ألماني يحتمل أنه مصاب بفيروس "كورونا" الجديد.

وقالت إدارة خطوط قطارات أنفاق المترو في طهران، إنه تم إغلاق محطة "شوش" الواقعة جنوب العاصمة إثر رصد حالة يحتمل إصابتها بفيروس "كورونا"، مؤكدة نقل المشتبه بمرضه إلى المشفى على الفور، وأنه جاري تعقيم المحطة.

وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إن سائحا ألمانيا شوهد يبصق على الأرض داخل المحطة.

وأشار النشطاء إلى أن رجل شرطة في المحطة، استدعى الإسعاف بعد أن شاهد سوء حالة السائح.

المصدر: RT