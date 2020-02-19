كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 46 حالة حتى صباح اليوم بعد اكتشاف 15 حالة جديدة أمس.

ومن بين الـ15 مصابا جديدا، 13 مواطنا من مدينة ديغو، رابع أكبر مدينة في البلاد، وإقليم كيونغ سانغ الشمالي الذي يقع على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب العاصمة، و10 منهم مسيحيون من رواد نفس الكنيسة التي ترتادها المريضة الـ31 (كورية تبلغ 61 عاما)، وواحد اختلط بها في المستشفى، والاثنان الآخران يجري البحث عن صلة تربطهم بالمريضة.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحوصات للاشتباه في إصابتهم بالمرض 10 آلاف شخص، غير أن نتيجة 9335 منهم ظهرت سلبية، وتجري حاليا الفحوصات اللازمة على نحو ألف شخص آخرين.

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وصباح اليوم أجلت كوريا الجنوبية عددا من مواطنيها من سفينة "داموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.

المصدر: يونهاب