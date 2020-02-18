ظريف يلتقي أعضاء في الكونغرس الأمريكي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن لقاءات وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالمسؤولين الأجانب وأعضاء الكونغرس الأمريكي، هي جزء من الدبلوماسية العامة.

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وكتب موسوي على "تويتر": "الدكتور ظريف يقول دوما إنه يلتقي مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يطلبون اللقاء معه، ويوضح لهم وجهة نظر إيران وحقائق المنطقة".

دکتر ظریف همواره گفته اند که با برخی اعضای کنگره آمریکا که از او درخواست ملاقات می کنند، دیدار و دیدگاه های ج.ا. ایران و واقعیات منطقه را تشریح می کند. این اقدامات بخشی از دیپلماسی عمومی است که شامل دیدار با نخبگان، مراکز فکری و مصاحبه و دیدار توجیهی با اصحاب رسانه ها نیز می شود. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) February 18, 2020

وأضاف: "هذه اللقاءات جزء من الدبلوماسية العامة التي تشمل كذلك لقاء النخب والمراكز الفكرية واللقاءات مع الإعلاميين".

وكان وزير الخارجية الإيراني كتب في تغريدة على "تويتر": "أختتم 3 أيام في ميونيخ، حيث التقيت بنظرائي من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الآخرين، ومؤسسات الفكر والرأي، والمنظمات غير الحكومية وممثلي وسائل الإعلام على هامش مؤتمر الأمن الدولي".

Wrapping up three days in Munich, where I met with my counterparts from across the globe, as well as many other officials, think tanks, NGOs and media representatives on the sidelines of the @MunSecConf. Advancing the cause of peace and de-escalation in our region and beyond. pic.twitter.com/fWgZM5MceL — Javad Zarif (@JZarif) February 16, 2020

وأضاف: "أن هذا يأتي بهدف النهوض بقضية السلام وتراجع التصعيد في منطقتنا".

ورفضت الولايات المتحدة في يناير الماضي منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وجاء الموقف الأمريكي عقب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب اغتيال قاسم سليماني في بالعراق.

وفي سبتمبر الماضي تلقى ظريف، تأشيرة أمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن واشنطن حدّت بشكل كبير من تحركاته في الولايات المتحدة وأخضعته لرقابة صارمة.

المصدر: RT + وكالات