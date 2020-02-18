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ظريف يلتقي أعضاء في الكونغرس الأمريكي

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ظريف يلتقي أعضاء في الكونغرس الأمريكي
Reuters ADNAN ABIDI
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن لقاءات وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالمسؤولين الأجانب وأعضاء الكونغرس الأمريكي، هي جزء من الدبلوماسية العامة.

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وكتب موسوي على "تويتر": "الدكتور ظريف يقول دوما إنه يلتقي مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يطلبون اللقاء معه، ويوضح لهم وجهة نظر إيران وحقائق المنطقة".

وأضاف: "هذه اللقاءات جزء من الدبلوماسية العامة التي تشمل كذلك لقاء النخب والمراكز الفكرية واللقاءات مع الإعلاميين".

وكان وزير الخارجية الإيراني كتب في تغريدة على "تويتر": "أختتم 3 أيام في ميونيخ، حيث التقيت بنظرائي من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الآخرين، ومؤسسات الفكر والرأي، والمنظمات غير الحكومية وممثلي وسائل الإعلام على هامش مؤتمر الأمن الدولي".

وأضاف: "أن هذا يأتي بهدف النهوض بقضية السلام وتراجع التصعيد في منطقتنا".

ورفضت الولايات المتحدة في يناير الماضي منح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وجاء الموقف الأمريكي عقب تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب اغتيال قاسم سليماني في بالعراق.

وفي سبتمبر الماضي تلقى ظريف، تأشيرة أمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن واشنطن حدّت بشكل كبير من تحركاته في الولايات المتحدة وأخضعته لرقابة صارمة.

المصدر: RT + وكالات

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