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مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن فوز أشرف غني بانتخابات الرئاسة

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مفوضية الانتخابات الأفغانية تعلن فوز أشرف غني بانتخابات الرئاسة
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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أعلنت مفوضية الانتخابات العامة في أفغانستان اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس أشرف غني، في عملية إعادة فرز الأصوات، فيما حل منافسه عبد الله عبد الله في المركز الثاني.

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وأفصحت مفوضية الانتخابات في ديسمبر الماضي، عن فوز الرئيس أشرف غني بفارق ضئيل (50.64 بالمئة من الأصوات) في انتخابات أجريت في الـ28 من سبتمبر 2019، فيما تحدث خصمه الأبرز عبد الله عبد الله حينها عن وجود تزوير في العملية، الأمر الذي أستدعى إعادة فرز الأصوات.

وأدخل التأجيل أفغانستان في أزمة سياسية في وقت تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع طالبان يفضي إلى سحب القوات الأمريكية مقابل عدة ضمانات أمنية وتعهد بأن تتمكن طالبان أفغانستان من إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.

المصدر: رويترز

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