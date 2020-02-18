مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية

أفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بمقتل شخص جراء إطلاق نار من قبل مجهول في مركز تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

إقرأ المزيد

وقالت الشرطة إن مسلحا قتل شخصا وأصاب آخر، في مركز تجاري في بانكوك يوم الثلاثاء.

وأوضح الكولونيل كريسينا باتاناكرون لـ"رويترز" أن "حادثة إطلاق نار وقعت في سينشري بلازا. كانت قضية شخصية. قتل شخص وأصيب آخر".

يأتي ذلك، بعد عشرة أيام من حادث إطلاق نار في شمال شرقي تايلاند، أسفر عن مقتل 29 شخصا.

المصدر: رويترز