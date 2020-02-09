تصفية مهاجم المركز التجاري في تايلاند وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 30 قتيلا و58 جريحا

أعلنت الشرطة التايلندية اليوم الأحد عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

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وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل".

وأوردت وكالة الأنباء التايلاندية، أن الحصيلة الجديدة للمجزرة بلغت 30 قتيلا على الأقل و58 مصابا، موضحة أن القتلى هم 3 شرطيين و3 عسكريين و23 مدنيا ومطلق النار نفسه.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت السلطات بأن إطلاق النار، أودى بحياة 27 شخصا بمن فيهم منفذ الهجوم.

ووردت تقارير، أمس السبت، بأن جنديا تايلانديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري.

وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".

وأكدت الشرطة أن توما سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.

من جهته، كشف رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، أن الدافع الرئيس الذي جعل الجندي يقوم بهذا العمل الشنيع هو "شعوره بضغينة من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها".

وقالت وزارة الدفاع إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي لارتكاب هذه المذبحة، في أول حادث مأساوي من هذا النوع في البلاد خلال العقود الأخيرة.

المصدر: رويترز + تاس