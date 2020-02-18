"كورونا" يقتل مدير مستشفى في ووهان الصينية

أفاد التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء، بوفاة ليو تشى مينغ، مدير مستشفى "ووتشانغ" المركزي في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وجاءت وفاة ليو، جراء إصابته بالفيروس، وبعد فشل إجراءات إنعاش خضع لها في المستشفى.

Liu Zhiming, director of Wuhan Wuchang Hospital, dies from new #coronavirus, CCTV reporter quotes Peking Union Medical College Hospital medical team in #Wuhanpic.twitter.com/mx2kqXfrwC — CGTN (@CGTNOfficial) February 18, 2020

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وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، إصابة أكثر من 1700 عامل في المجال الطبي بالفيروس، ووفاة ستة منهم على الأقل.

المصدر: وكالات