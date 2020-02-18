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"كورونا" يقتل مدير مستشفى في ووهان الصينية

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Reuters CHINA DAILY
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أفاد التلفزيون الصيني اليوم الثلاثاء، بوفاة ليو تشى مينغ، مدير مستشفى "ووتشانغ" المركزي في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا".

وجاءت وفاة ليو، جراء إصابته بالفيروس، وبعد فشل إجراءات إنعاش خضع لها في المستشفى.

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وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، إصابة أكثر من 1700 عامل في المجال الطبي بالفيروس، ووفاة ستة منهم على الأقل.

المصدر: وكالات

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