إيران: نتعرض لهجمات سيبرانية من خارج البلاد وداخلها

قال نائب وزير الاتصالات الإيراني أمير ناظمي، إن بلاده تشهد هذه الأيام هجمات سيبرانية منظمة ومتواصلة، تستهدف البنى التحتية من خارج وداخل البلاد.

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ووصف ناظمي الهجمات بأنها "واسعة جدا ومتنامية، وأنها أكبر حجما من هجمات الأسبوع الماضي، التي وصفت حينها بالأكبر في تاريخ إيران".

وقال: "الهجمات تؤثر على جودة الإنترنت في البلاد"، معربا عن قلقه من أن تؤدي إلى تقليص سرعة الإنترنت وخلق حالة من الاستياء لدى المواطن الذي قد يعتقد أن الحكومة هي من تعمل على ذلك.

وأعلنت إيران في الثامن من الشهر الجاري، تعرضها لهجوم سيبراني، قالت إنه "الأكبر في تاريخها"، أدى إلى قطع محدود للإنترنت لمدة ساعة.

وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن مصدره شرق آسيا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهدف إلى قطع الإنترنت والتأثير على احتفالات ذكرى الثورة الإيرانية والانتخابات البرلمانية.

المصدر: RT