الشيشان ترد على امتعاض التشيك من تشابه الأسماء

اعتبر وزير السياسة القومية والعلاقات الخارجية في جمهورية الشيشان الروسية جنبلاط عمروف، أن تصريحات رئيس الوزراء التشيكي حول الشيشان، تدل على رغبته في إرضاء الأوساط المعادية لروسيا.

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وقال عمروف: "إذا كان السيد رئيس الوزراء يشعر بالاشمئزاز لأن تسميته وتسمية أمثاله، تتشابه صوتيا مع كلمة "شيشاني"، فيمكنني أن أطمئنه بالقول: لا تقلقوا فأنتم بعيدون جدا عن الشيشان".

وأضاف: "أكثر ممثلي العالم جدارة" كانوا فخورين بصداقتهم مع الشيشان.

وسبق لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وأعرب عن امتعاضه لتشابه نطق الاسم الرسمي الثاني لبلاده مع تسمية الشيشان الروسية في اللغة الإنجليزية.

المصدر: نوفوستي